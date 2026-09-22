Политик Шмидт: АдГ не готова к компромиссам с политическими оппонентами Политик Шмидт: АдГ не готова к компромиссам - это обман избирателей

Москва22 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" не готова идти на компромиссы с политическими оппонентами, поскольку это было бы обманом избирателей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил бывший депутат Бундестага от партии АдГ Евгений Шмидт.

Так политик ответил на вопрос, к каким компромиссам готова партия в случае смены курса их оппонентов.

В принципе, мы не готовы к компромиссам. То есть компромисс - это на самом деле обман избирателей. Мы это прямо говорим, что по основным своим позициям партия "Альтернатива для Германии" не будет вступать в коалиции и их каким-то образом убирать из своей программы. То есть мы готовы дальше быть оппозицией, расти вот по опросам, по поддержке среди избирателей, но при этом поддерживать те парламентские инициативы, которые идут во благо государства, наших избирателей. То есть в этом плане у нас нету каких-то идеологических барьеров, чтобы с кем-то, с какой-то другой партией вместе принять хороший законопроект заявил Шмидт

Ранее Шмидт заявлял, что никто из немецких политиков не хочет сменять Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ, поскольку "это кресло сейчас максимально токсичное".