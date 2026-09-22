Москва22 сен Вести.Никто из немецких политиков не хочет занимать пост канцлера ФРГ, поскольку "это кресло сейчас максимально токсичное" из-за кризиса внутри страны. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт.

По словам Шмидта, в сложившейся ситуации желающих взять на себя ответственность нет.

На самом деле, никто не хочет сейчас садиться в это кресло, потому что оно максимально токсичное. В этой ситуации, в ситуации кризиса, кризиса внутри партии, внутри коалиции, внутри страны никто не хотел бы взваливать на себя такую ответственность. Поэтому есть другие варианты – это развал коалиции и правительство меньшинства, то есть без социал-демократов, которые тормозят на самом деле все те реформы, анонсируемые Мерцем. И там возможен поиск сиюминутных коалиций с партией АдГ для продвижения определенных законопроектов заявил Шмидт

Ранее Шмидт заявил, что внутри партии ХДС канцлера ФРГ Фридриха Мерца назрел настоящий бунт из-за разгромных результатов на земельных выборах и роста популярности "Альтернативы для Германии".