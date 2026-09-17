Немецкий политолог считает, что лидер АдГ Вайдель не сможет стать канцлером ФРГ Политолог Рар: у лидера АдГ Вайдель нет перспективы стать канцлером Германии

Москва17 сен Вести.Шансов возглавить правительство Германии у сопредседателя "Альтернативы для Германии" Алисы Вайдель нет, а если партия продолжит наращивать поддержку, ее вообще могут запретить. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, у АдГ "пока нет перспективы прийти к власти на федеральном уровне", поскольку все системные партии объединились против нее.

Если АдГ будет усиливать свои позиции, либеральная демократическая система, то есть глубинное государство, попытается эту партию запретить отметил Рар

Ранее основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт заявила, что досрочная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца может состояться еще до наступления следующего года.

Издание Politico, в свою очередь, спрогнозировало, что Мерц рискует оставить свой пост в ближайшие выходные, когда состоятся выборы в землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин.