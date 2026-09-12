Миллиардер Мюллер считает, что Алис Вайдель может стать канцлером ФРГ Миллиардер Мюллер назвал победу АдГ удачей и прочит Вайдель пост канцлера ФРГ

Москва12 сен Вести.Удачей для ФРГ назвал победу "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборах в земельный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт немецкий миллиардер Тео Мюллер в интервью газете Bild ("Бильд"). Владелец брендов Müller, Weihenstephan и Landliebe считает, что сопредседатель АдГ Алис Вайдель способна стать канцлером.

Избиратели Германии, по его словам, на выборах показали, что жизнь в стране с прежней политикой продолжаться не может.

Я сразу же поздравил Алис... Надеюсь, что этот результат выборов встряхнет консервативный блок ХДС/ХСС признался бизнесмен

Тео Мюллер поддержал программу "Альтернативы" по вопросу миграции.

Тот, кто имеет право остаться у нас, может этим правом воспользоваться. А те, у кого такого права нет, поскольку они находятся в Германии нелегально, должны покинуть страну. Это же очевидно продолжил Мюллер в интервью изданию

Но выход ФРГ из Евросоюза или из еврозоны немецкий миллиардер считает перебором. Это для меня слишком, признался он. Тем не менее, считает Тео Мюллер, Евросоюзу надо сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях и задачах и оставить простых граждан в покое.

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт прошли 6 сентября. 43,8% получила "Альтернатива для Германии", правящая партия действующего канцлера Фридриха Мерца – Христианский демократический союз (ХДС) – получила 17,2% голосов. Поддержка ХДС с прошлых выборов упала вдвое. Это худший результат ХДС в этой немецкой земле.

Фатальными для Мерца могут стать выборы в Берлине и Мекленбурге - Передней Померании, которые пройдут через две недели, считают эксперты.