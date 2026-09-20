Балицкий: в Запорожской области нанесен удар по избирательному участку ВСУ целенаправленно разрушили избирательный участок в Запорожской области

Москва20 сен Вести.Утром в воскресенье, 20 сентября, ВСУ нанесли удар по избирательному участку в Запорожской области, сообщил в MAX губернатор Евгений Балицкий.

ЧП произошло в поселке городского типа Пришиб Михайловского муниципального округа.

Сегодня утром украинские террористы целенаправленно разрушили избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе в пгт Пришиб Михайловского муниципального округа говорится в заявлении

Уточняется, что в результате удара было серьезно повреждено левое крыло здания действующей школы, где обучаются 170 детей, остекление и кровля.

Евгений Балицкий подчеркнул, что пострадавших нет: к моменту атаки участок уже не работал, так как процедура голосования в этом районе завершилась досрочно.