Москва20 сенВести.Утром в воскресенье, 20 сентября, ВСУ нанесли удар по избирательному участку в Запорожской области, сообщил в MAX губернатор Евгений Балицкий.
ЧП произошло в поселке городского типа Пришиб Михайловского муниципального округа.
Сегодня утром украинские террористы целенаправленно разрушили избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе в пгт Пришиб Михайловского муниципального округаговорится в заявлении
Уточняется, что в результате удара было серьезно повреждено левое крыло здания действующей школы, где обучаются 170 детей, остекление и кровля.
Евгений Балицкий подчеркнул, что пострадавших нет: к моменту атаки участок уже не работал, так как процедура голосования в этом районе завершилась досрочно.