Москва2 сенВести.ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре в Энергодаре, сообщил в MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Были атакованы и повреждены четыре детских сада и общеобразовательная школа. Глава региона уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, идет оценка нанесенного ущерба.
Особо хочу подчеркнуть чудовищность этого преступления: враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября — первый учебный деньговорится в заявлении губернатора
В настоящее время учебный процесс в Энергодаре, Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах организован в дистанционном формате.