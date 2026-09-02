ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Энергодаре

В Энергодаре нанесены удары по школе и четырем детским садам ВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Энергодаре

Москва2 сен Вести.ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре в Энергодаре, сообщил в MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Были атакованы и повреждены четыре детских сада и общеобразовательная школа. Глава региона уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, идет оценка нанесенного ущерба.

Особо хочу подчеркнуть чудовищность этого преступления: враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября — первый учебный день говорится в заявлении губернатора

В настоящее время учебный процесс в Энергодаре, Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах организован в дистанционном формате.