ВСУ нанесли удар по зданию школы в Запорожской области

ВСУ ударили по зданию школы в Запорожской области ВСУ нанесли удар по зданию школы в Запорожской области

Москва8 сен Вести.Украинские боевики ударили по зданию школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Обошлось без пострадавших, объект поврежден. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Благо, пострадавших нет, во время атаки вблизи здания и внутри не было никого написал глава региона в мессенджере МАХ

На месте работают представители оперативных и экстренных служб.