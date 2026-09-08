Москва8 сенВести.Украинские боевики ударили по зданию школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Обошлось без пострадавших, объект поврежден. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Благо, пострадавших нет, во время атаки вблизи здания и внутри не было никогонаписал глава региона в мессенджере МАХ
На месте работают представители оперативных и экстренных служб.