Появилось видео массового смертельного ДТП у заправки на МКАД

На видео попал момент фатального столкновения восьми автомобилей на МКАД Появилось видео массового смертельного ДТП у заправки на МКАД

Москва20 сен Вести.Столичный Дептранс опубликовал кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент смертельного дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автомобильной дороге.

ЧП произошло на внешней стороне 103 километра магистрали в районе пересечения с Щелковским шоссе.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель", двигавшийся по обочине, где проезд запрещен, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС говорится в заявлении ведомства в MAX

По данным Госавтоинспекции Москвы, в ДТП попали восемь автомобилей, погиб один и пострадали два человека.

На подъезде к месту аварии возникла пробка, для движения доступны две полосы из пяти, затор растянулся на 1,6 км.