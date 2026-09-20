Москва20 сенВести.Столичный Дептранс опубликовал кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент смертельного дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автомобильной дороге.
ЧП произошло на внешней стороне 103 километра магистрали в районе пересечения с Щелковским шоссе.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель", двигавшийся по обочине, где проезд запрещен, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗСговорится в заявлении ведомства в MAX
По данным Госавтоинспекции Москвы, в ДТП попали восемь автомобилей, погиб один и пострадали два человека.
На подъезде к месту аварии возникла пробка, для движения доступны две полосы из пяти, затор растянулся на 1,6 км.