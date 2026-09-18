На МКАД произошло массовое ДТП, столкновение попало на видео

Камера сняла момент массового ДТП на МКАД На МКАД произошло массовое ДТП, столкновение попало на видео

Москва18 сен Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин произошло на Московской кольцевой автомобильной дороге, сообщает столичный Дептранс.

Инцидент случился на внешней стороне 7 километра магистрали неподалеку от пересечения с Новоухтомским шоссе.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено говорится в заявлении ведомства в MAX

Судя по опубликованным кадрам, водитель кроссовера врезался в седан, стоявший в одной из средних полос с поднятым капотом, что спровоцировало столкновение с еще несколькими транспортными средствами.