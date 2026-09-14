Москва14 сенВести.Камера наблюдения запечатлела момент серьезного дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автомобильной дороге, кадры инцидента опубликовал столичный Дептранс.
По данным ведомства, ДТП произошло вечером в минувшее воскресенье, 13 сентября, на внешней стороне 34 километра МКАД в районе пересечения с Варшавским шоссе.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил наезд на стоявшую машину, которая остановилась из-за препятствия в виде другого ДТП. От удара автомобили отбросило по цепочкеговорится в заявлении Дептранса в MAX
Уточняется, что в результате столкновения автомобилей пострадали два человека.