Москва17 октВести.Ночью в субботу, 17 октября, на Московской кольцевой автомобильной дороге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Кадры ЧП опубликовал в MAX столичный Дептранс.
Столкновение с участием шести машин произошло на 76 километре внешней стороны магистрали неподалеку от пересечения с Ленинградским шоссе.
На данный момент участники ДТП и оперативные службы убыли. Движение на внешней стороне 76 км МКАД восстановленоговорится в публикации ведомства
Информации о наличии пострадавших пока не поступало.