Появились кадры массового ночного ДТП на МКАД

Опубликовано видео момента столкновения шести автомобилей на МКАД Появились кадры массового ночного ДТП на МКАД

Москва17 окт Вести.Ночью в субботу, 17 октября, на Московской кольцевой автомобильной дороге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Кадры ЧП опубликовал в MAX столичный Дептранс.

Столкновение с участием шести машин произошло на 76 километре внешней стороны магистрали неподалеку от пересечения с Ленинградским шоссе.

На данный момент участники ДТП и оперативные службы убыли. Движение на внешней стороне 76 км МКАД восстановлено говорится в публикации ведомства

Информации о наличии пострадавших пока не поступало.