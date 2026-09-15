В результате ДТП на МКАД перевернулся автомобиль, возникла пробка

На МКАД возникла пробка из-за ДТП с перевернувшимся автомобилем В результате ДТП на МКАД перевернулся автомобиль, возникла пробка

Москва15 сен Вести.На 44 километре Московской кольцевой автомобильной дороги столкнулись два автомобиля, сообщает столичный Дептранс.

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на внешней стороне магистрали в районе развязки с Киевским шоссе, одна из машин перевернулась.

Движение в районе ДТП затруднено. Учитывайте ограничения при планировании поездки говорится в заявлении ведомства в MAX

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Информация об обстоятельствах ДТП и наличии пострадавших уточняется.