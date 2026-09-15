Москва15 сенВести.На 44 километре Московской кольцевой автомобильной дороги столкнулись два автомобиля, сообщает столичный Дептранс.
В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на внешней стороне магистрали в районе развязки с Киевским шоссе, одна из машин перевернулась.
Движение в районе ДТП затруднено. Учитывайте ограничения при планировании поездкиговорится в заявлении ведомства в MAX
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Информация об обстоятельствах ДТП и наличии пострадавших уточняется.