Москва18 сенВести.Восемь автомобилей попали в массовое дорожно-транспортное происшествие на западе Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекция.
Дорожная авария случилась около дома №41 на Кутузовском проспекте.
Водитель автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с транспортными средствами. Механические повреждения получили 8 автомобилейговорится в публикации Госавтоинспекции Москвы в MAX
В ДТП погиб один человек, еще трое участников происшествия пострадали.
На месте ЧП работают правоохранители, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.