Стало известно о пяти пострадавших и 1 погибшем при массовом ДТП в Москве

Количество пострадавших при ДТП с 8 машинами в Москве увеличилось до пяти Стало известно о пяти пострадавших и 1 погибшем при массовом ДТП в Москве

Москва18 сен Вести.При столкновении восьми машин на Кутузовском проспекте в Москве пострадали пять человек, один погиб. Об этом стало известно корреспонденту ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что около дома №41 на Кутузовском проспекте машина выехала на встречную полосу и совершила столкновение с транспортными средствами. Механические повреждения получили восемь автомобилей.

Корреспондент отметил, что городские службы продолжают устранять последствия массовой аварии.

В столичной Госавтоинспекции подтвердили, что в результате ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали отметил корреспондент

Столичный Дептранс сообщил о восстановлении движения на Кутузовском проспекте.