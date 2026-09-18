Москва18 сенВести.При столкновении восьми машин на Кутузовском проспекте в Москве пострадали пять человек, один погиб. Об этом стало известно корреспонденту ИС "Вести".
Ранее сообщалось, что около дома №41 на Кутузовском проспекте машина выехала на встречную полосу и совершила столкновение с транспортными средствами. Механические повреждения получили восемь автомобилей.
Корреспондент отметил, что городские службы продолжают устранять последствия массовой аварии.
В столичной Госавтоинспекции подтвердили, что в результате ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадалиотметил корреспондент
Столичный Дептранс сообщил о восстановлении движения на Кутузовском проспекте.