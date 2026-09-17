Пять машин столкнулись на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП Пять машин столкнулись на северо-востоке Москвы

Москва17 сен Вести.Массовое ДТП произошло на северо-востоке Москвы, движение на участке затруднено. Об этом сообщили в Департаменте транспорта российской столицы.

Пять машин столкнулись вечером 17 сентября, в четверг, на проспекте Мира.

На проспекте Мира, 142 произошло столкновение пяти автомобилей… Движение затруднено на 2,1 км и осуществляется по 2 полосам из 4 говорится в сообщении учреждения в мессенджере МАХ

Информации о пострадавших нет. На месте работают правоохранители. Детали случившегося устанавливаются.