Москва31 авгВести.Несколько автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве, сообщает столичный Дептранс.
Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №13с2 по Северянинскому проезду.
На СВХ (в районе Северянинского проезда, 13с2) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы городаговорится в публикации пресс-службы столичного Дептранса в MAX
Информация об обстоятельствах ДТП и наличии пострадавших уточняется. На подъезде к месту дорожной аварии возникла пробка, водителей просят использовать альтернативные маршруты.