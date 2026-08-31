Движение на СВХ в Москве затруднено из-за аварии

На СВХ в Москве столкнулись несколько автомобилей, возникла пробка Движение на СВХ в Москве затруднено из-за аварии

Москва31 авг Вести.Несколько автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве, сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №13с2 по Северянинскому проезду.

На СВХ (в районе Северянинского проезда, 13с2) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города говорится в публикации пресс-службы столичного Дептранса в MAX

Информация об обстоятельствах ДТП и наличии пострадавших уточняется. На подъезде к месту дорожной аварии возникла пробка, водителей просят использовать альтернативные маршруты.