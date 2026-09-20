Главное об атаке: более 1600 БПЛА атаковали Московский регион

Что известно к этому часу об атаке ВСУ на Московский регион Главное об атаке: более 1600 БПЛА атаковали Московский регион

Москва20 сен Вести.В ночь на 20 сентября Москва и Подмосковье подверглись массированному удару ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту атаку беспрецендентной – с вечера 19 сентября ПВО перехватила на всех рубежах Московского региона более 1600 беспилотных летательных аппаратов, 450 из них были сбиты на подлете к Москве. Градоначальник подчеркнул, что целью врага был срыв выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Противнику это не удалось.

С 03.00 до 05.00 по московскому времени в воскресенье, 20 сентября, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 249 дронов в 17 округах Подмосковья, сообщил Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Погибшие

Погибли два человека – пожилой мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Софьино. Мужчина находился в частном доме, который в результате атаки загорелся и разрушился.

Пострадавшие

В Софьино в результате попадания дрона в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой пострадали пять человек, среди них - двое детей, им оказывается медицинская помощь.

Также известно об одном пострадавшем в Ленинском округе.

Последствия

В Москве, по словам Собянина, несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, один дрон попал в жилой дом на Ореховом бульваре. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также в столице перекрыто движение по улице Капотня и улице Белореченская в сторону улицы Верхние Поля, и ограничено движение в районе 19 километра МКАД. Кроме того, в Капотне временно изменены трассы маршрутов движения общественного транспорта.

Наиболее серьезные последствия в Подмосковье зафиксированы в Раменском округе.

В результате падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома на Северном шоссе. Эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс и повреждены шесть квартир многоквартирного дома.

В Котельниках при атаке беспилотников повреждены три многоквартирных дома. В микрорайоне Новые Котельники огнем охвачены квартиры на трех этажах. Также обломки дрона упали на частный дом на улице Малая Колхозная и складское помещение.

Частные дома повреждены в Раменском, Коломне и Егорьевске.

В Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах.

Повреждения есть в Воскресенске. В Истре пострадало здание предприятия и жилой дом.

Более 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Московского авиаузла из-за ограничений на полеты. Авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот" были вынуждены отменить и перенести часть рейсов.

В районе девяти утра ограничения были сняты. Столичные гавани Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево возобновили работу.

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки на всех адресах. Информация о погибших и пострадавших уточняется.