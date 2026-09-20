Москва20 сен Вести.Ночью с 03.00 до 05.00 по московскому времени в воскресенье, 20 сентября, Подмосковье подверглось массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 249 дронов в 17 округах.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей отмечается в сообщении в MAX

На улице Новой в Софьино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом, в результате погибла 44-летняя женщина, пять человек пострадали, в том числе два ребенка. Оказались повреждены шесть квартир на третьем этаже. Также произошло возгорание в складском комплексе.

Помимо этого, при атаке БПЛА загорелся и был разрушен частный дом в Орехово-Зуевском округе. Погиб пожилой мужчина.

В результате атаки ВСУ в Ленинском округе пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавших продолжает уточняться.

В микрорайоне Новые Котельники дрон попал в многоквартирный дом. Квартиры горят на трех этажах. Данные о пострадавших уточняются.

В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Повреждения есть и в Воскресенске добавил глава региона

Противовоздушная оборона продолжает отражать атаку. Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности.