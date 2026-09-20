В подмосковном Софьино БПЛА попал в 3-этажный дом, есть погибший и пострадавшие

Воробьев: в Софьино БПЛА попал в 3-этажный многоквартирный дом В подмосковном Софьино БПЛА попал в 3-этажный дом, есть погибший и пострадавшие

Москва20 сен Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в MAX о попадании беспилотного летательного аппарата в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой в подмосковном Софьино .

В результате удара повреждения получили шесть квартир, расположенные на третьем этаже, есть погибший и пострадавшие.

К сожалению, погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей сказано в сообщении

Дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в Софьино после атаки БПЛА загорелся складской комплекс.

В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина: во время атаки частный дом, в котором он находился, был разрушен и загорелся. Кроме того, известно об одном пострадавшем в Ленинском округе.

По данным, которые привел Андрей Воробьев, в ходе отражения массированной атаки БПЛА расчеты средств противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы перехватили в Подмосковье 249 дронов.