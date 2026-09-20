Губернатор Воробьев сообщил о двух погибших при атаке БПЛА в Подмосковье

Два человек погибли в результате атаки БПЛА в Подмосковье Губернатор Воробьев сообщил о двух погибших при атаке БПЛА в Подмосковье

Москва20 сен Вести.В результате массированной атаки беспилотников на Московскую область погибли два человека, шестеро пострадали, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

В Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. написал глава региона

Кроме того, пожилой мужчина погиб в Орехово-Зуево. Он находился в частном доме, который был разрушен обломками упавшего беспилотника.

Пострадали пять человек в Софьино, среди них двое детей, они госпитализированы. Также известно об одном пострадавшем в Ленинском округе.

Информация уточняется.