Москва20 сенВести.В результате массированной атаки беспилотников на Московскую область погибли два человека, шестеро пострадали, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Андрей Воробьев.
В Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина.написал глава региона
Кроме того, пожилой мужчина погиб в Орехово-Зуево. Он находился в частном доме, который был разрушен обломками упавшего беспилотника.
Пострадали пять человек в Софьино, среди них двое детей, они госпитализированы. Также известно об одном пострадавшем в Ленинском округе.
Информация уточняется.