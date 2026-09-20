Москва20 сен Вести.В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в московском авиационном узле компания "Победа" сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов.

Вернуть или обменять билет, в том числе по невозвратным тарифам, можно через сервис вынужденного возврата и обмена.

Некоторые рейсы задержаны или отменены сказано в сообщении компании в MAX

Клиентов попросили проверять статусы рейсов на сайте аэропорта вылета, через бота или на электронной почте, указанной при бронировании.

Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме.