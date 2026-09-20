Москва20 сенВести.В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в московском авиационном узле компания "Победа" сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов.
Вернуть или обменять билет, в том числе по невозвратным тарифам, можно через сервис вынужденного возврата и обмена.
Некоторые рейсы задержаны или отмененысказано в сообщении компании в MAX
Клиентов попросили проверять статусы рейсов на сайте аэропорта вылета, через бота или на электронной почте, указанной при бронировании.
Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме.