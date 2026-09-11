Москва11 сен Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание из-за ограничений на полеты в ряде аэропортов центральной части России, сообщили в пресс-службе нацперевозчика.

В связи с действием 11 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в ряде аэропортов центральной части России Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, увеличения времени полета, а также отмены некоторых рейсов сказано в сообщении

Отмечается, что часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Вместе с тем вылет некоторых перенаправленных рейсов может быть отложен из-за необходимости отдыха экипажа.

В авиакомпании рекомендовали пассажирам проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.