"Аэрофлот" предупредил об изменениях в расписании рейсов из-за ограничений Аэрофлот корректирует расписание из-за ограничений в российских аэропортах

Москва27 авг Вести.Расписание рейсов авиакомпании "Аэрофлот" может быть изменено из-за ограничений в российских аэропортах 27 августа, в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В связи с действием 27 августа временных ограничений в воздушном пространстве ряда регионов России Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, увеличения времени полета, а также отмены некоторых рейсов говорится в сообщении компании в мессенджере МАХ

Из-за закрытия воздушного пространства в ряде городов часть самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы, некоторые вылеты откладываются из-за необходимости предоставить отдых экипажу. Статус своего рейса пассажиры могут узнать на онлайн-табло.

Ранее Росавиация отменила ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Саранска и Саратова, а также Бугульмы, Оренбурга, Орска и Уфы.