Москва20 авгВести.На ряде маршрутов в регионах часть рейсов компании "Аэрофлот" направлена на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе перевозчика в MAX.
Меры приняты в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства.
Перелет данных рейсов в пункты назначения будет осуществлен после дозаправки и получения разрешениясказано в сообщении
Вылет некоторых рейсов с запасных аэродромов откладывается из-за необходимости предоставления отдыха экипажу.
Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме.