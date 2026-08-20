Часть рейсов авиакомпании "Аэрофлот" направлена на запасные аэродромы Из-за ограничения полетов "Аэрофлот" направил часть рейсов на запасные аэродромы

Москва20 авг Вести.На ряде маршрутов в регионах часть рейсов компании "Аэрофлот" направлена на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе перевозчика в MAX.

Меры приняты в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства.

Перелет данных рейсов в пункты назначения будет осуществлен после дозаправки и получения разрешения сказано в сообщении

Вылет некоторых рейсов с запасных аэродромов откладывается из-за необходимости предоставления отдыха экипажу.

Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме.