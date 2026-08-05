Аэропорт Жуковский работает по согласованию с уполномоченными органами

Аэропорт Жуковский перешел на работу по согласованию из-за ограничений Аэропорт Жуковский работает по согласованию с уполномоченными органами

Москва5 авг Вести.Аэропорт Жуковский принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ в Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написал Артем Кореняко

Отмечается, что данные меры введены для обеспечения безопасности авиаперелетов.

Время вылета некоторых рейсов может измениться. Следить за актуальным статусом воздушных судов можно на онлайн-табло аэрогавани.