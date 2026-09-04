"Победа" просит пассажиров проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт Сочи

Пассажиров призвали проверять статус рейса перед выездом в аэропорт в Сочи "Победа" просит пассажиров проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт Сочи

Москва4 сен Вести."Победа" рекомендовала пассажирам проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт Сочи из-за введенных ограничений на полеты, сообщается в MAX-канале авиакомпания.

В связи с продолжительными временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи, а также уходом некоторых рейсов на запасные аэродромы, просим наших клиентов перед выездом в аэропорт проверять статусы рейсов говорится в сообщении

Поясняется, что проверить статус рейса можно любым удобным способом: через чат-бот, электронную почту или на сайте воздушной гавани.

По данным Росавиации, аэропорт в Сочи был закрыт в 21.30 по московскому времени 3 сентября.