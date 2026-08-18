Москва18 авг Вести.Авиакомпания "Победа" сообщила о корректировке расписания полетов.

Информация об этом была размещена пресс-службой компании во вторник, 18 августа, в MAX.

Некоторые рейсы задержаны или отменены сказано в сообщении

Уточняется, что решение было принято на фоне введения временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла и города Сочи, а также уходом некоторых рейсов на запасные аэродромы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 10 БПЛА, летевших к столице.