Москва18 авгВести.Авиакомпания "Победа" сообщила о корректировке расписания полетов.
Информация об этом была размещена пресс-службой компании во вторник, 18 августа, в MAX.
Некоторые рейсы задержаны или отмененысказано в сообщении
Уточняется, что решение было принято на фоне введения временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла и города Сочи, а также уходом некоторых рейсов на запасные аэродромы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 10 БПЛА, летевших к столице.