В Капотне временно изменены маршруты движения автобусов В районе Капотни временно изменили маршруты движения автобусов

Москва20 сен Вести.В районе Капотни временно изменены трассы маршрутов движения общественного транспорта, сообщает столичный Дептранс.

Изменения коснулись автобусов, следующих по маршрутам 436, с694, с744, 739к, с394 и 739в.

По возможности пользуйтесь ближайшими станциями метрополитена – Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиям говорится в публикации ведомства в MAX

В Дептрансе призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями, которые делают водители общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что перекрыто движение по улице Капотня и улице Белореченская в сторону улицы Верхние Поля. Также ограничено движение в районе 19 километра МКАД.