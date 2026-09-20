Москва20 сенВести.В районе Капотни временно изменены трассы маршрутов движения общественного транспорта, сообщает столичный Дептранс.
Изменения коснулись автобусов, следующих по маршрутам 436, с694, с744, 739к, с394 и 739в.
По возможности пользуйтесь ближайшими станциями метрополитена – Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиямговорится в публикации ведомства в MAX
В Дептрансе призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями, которые делают водители общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что перекрыто движение по улице Капотня и улице Белореченская в сторону улицы Верхние Поля. Также ограничено движение в районе 19 километра МКАД.