Автобусы в Ярославле отправляются в объезд перекрытого участка Маршруты автобусов изменены в Ярославле из-за перекрытия Московского проспекта

Москва19 авг Вести.Временные изменения в маршруты движения общественного транспорта внесены в связи с перекрытием Московского проспекта в Ярославле, сообщил губернатор области Михаил Евраев в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной перекрыто из-за опасности атаки БПЛА.

Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте. Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала написал Евраев

Он также уточнил, что изменения вносятся оперативно и учитывают нынешние ограничения.