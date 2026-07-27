В Ярославле из-за атаки ВСУ перекрыли М-8, автобусы ходят по временным маршрутам Из-за перекрытия участка М-8 в Ярославле автобусы пустили по временным маршрутам

Москва27 июл Вести.В Ярославле на фоне атаки украинских беспилотников перекрыто движение по трассе М-8 в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. В связи с этим временно изменились маршруты общественного транспорта.

В связи с перекрытием Московского проспекта вносим изменения в маршруты общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что междугородние автобусы, следующие по М-8, временно не выполняют рейсы. Также Евраев обратился к автомобилистам, призвав воздержаться от поездок на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.