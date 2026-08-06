Москва6 авгВести.Маршруты следования общественного транспорта изменены в Ярославле в связи с перекрытием Московского проспекта, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере МАХ.
Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспектенаписал он
Евраев также уточнил, что междугородние автобусы, маршрут которых включает перекрытый участок М8, на данный момент остаются на автовокзале: до открытия дороги данные рейсы выполняться не будут.