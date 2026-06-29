В Дептрансе сообщили об изменениях в маршрутах столичного транспорта

В Дептрансе рассказали об изменениях в маршрутах столичных автобусов В Дептрансе сообщили об изменениях в маршрутах столичного транспорта

Москва29 июн Вести.С 27 июня 2026 года Департамент транспорта Москвы производит изменения в ряде маршрутов наземного транспорта. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил руководитель проекта по информированию управления развития маршрутной сети наземного транспорта Департамента транспорта Москвы Никита Качарава.

С 27 июня мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта в столице. Так, например, маршрут 256 в районе Бекасово станет заезжать в поселок 1-й Дистанции Пути. Ранее у жителей этого поселка не было возможности пользоваться наземным транспортом, до ближайшей остановки нужно было идти полтора километра пешком сообщил Качарава

Также сообщается, что недавно был введен новый маршрут № 1892, который ходит от метро "Ховрино" в Путилково.

Кроме того, с 27 июня заработали специальные экспресс-маршруты от станций метро "Войковская" и "Строгино", а также из поселка Истра до больницы № 62 в инновационном центре "Сколково".