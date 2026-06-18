В Москве в районе Капотни автобусы следуют по измененным маршрутам

На юго-востоке Москвы изменены маршруты некоторых автобусов В Москве в районе Капотни автобусы следуют по измененным маршрутам

Москва18 июн Вести.Трассы маршрутов автобусов в районе Капотни на юго-востоке Москве временно изменены. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Со стороны МКАДа: с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655. Со стороны улицы Белореченской: С710, с744, с768, с867, с754, м72, с9 уточняется в сообщении

Пассажирам рекомендуют воспользоваться ближайшими станциями метрополитена — Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиями.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы ограничено или полностью перекрыто движение на ряде улиц.