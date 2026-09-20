"Аэрофлот" ввел временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов "Аэрофлот" перенес или отменил часть рейсов

Москва20 сен Вести.В воскресенье, 20 сентября, в аэропортах московского авиационного узла часть рейсов "Аэрофлота" перенесли и отменили из-за ограничений.

Информация об этом опубликована пресс-службой компании в MAX в 8.03 по московскому времени.

"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов сказано в сообщении

Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы. После снятия ограничений будет осуществлен перелет этих рейсов в пункт назначения.

В связи с вынужденными корректировками пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" "Аэрофлота".

В случае отмены рейса перевозчик рекомендовал не приезжать в аэропорт.

Производственные и клиентские службы работают в усиленном режиме.