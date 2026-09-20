Москва20 сенВести.Глава подмосковного городского округа Котельники Михаил Соболев привел данные о последствиях атаки БПЛА.
По словам чиновника, повреждения получили несколько многоквартирных домов.
Системы ПВО отражают атаку. К сожалению, зафиксированы попадания в многоквартирные дома в микрорайоне Новые Котельники (дома 14, 16 и 20)говорится в заявлении Соболева, опубликованном в MAX
Кроме того, обломки БПЛА упали на частный дом на улице Малая Колхозная и складское помещение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о перехвате в Московской области 249 БПЛА.