Москва20 сенВести.Глава подмосковного городского округа Котельники Михаил Соболев привел данные о последствиях атаки БПЛА.

По словам чиновника, повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Системы ПВО отражают атаку. К сожалению, зафиксированы попадания в многоквартирные дома в микрорайоне Новые Котельники (дома 14, 16 и 20)

говорится в заявлении Соболева, опубликованном в MAX

Кроме того, обломки БПЛА упали на частный дом на улице Малая Колхозная и складское помещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о перехвате в Московской области 249 БПЛА.