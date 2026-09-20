В Ленинском округе Московской области при атаке БПЛА пострадали 5 человек

Пять человек пострадали при атаке БПЛА в Ленинском округе Подмосковья В Ленинском округе Московской области при атаке БПЛА пострадали 5 человек

Москва20 сен Вести.Пять человек пострадали в Ленинском округе Подмосковья в результате массированной ночной атаки БПЛА, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов в Telegram-канале.

По его словам, в результате падения беспилотников и их обломков повреждены несколько жилых домов в Молоково. Кроме того, зафиксированы повреждения домов Милькове и Андреевском.

На местах работают все экстренные и оперативные службы, проинформировал глава Ленинского городского округа Подмосковья.

По предварительной информации, пострадали 5 человек говорится в публикации

Они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Все адреса, где есть повреждения строений, обследуются специалистами. После завершения работы экстренных служб будет проведена оценка ущерба и организована необходимая помощь жителям, заверил Каторов.