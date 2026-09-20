Москва20 сенВести.Серьезное возгорание произошло в Котельниках, где беспилотник противника попал в многоквартирный дом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в MAX.
В микрорайоне Новые Котельники огнем охвачены квартиры на трех этажахговорится в публикации
Информация о пострадавших уточняется, на местах работают пожарные и экстренные службы, проинформировал глава региона.
За ночь 20 сентября Московская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ.
По информации, которую привел Воробьев, 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили в 17 округах 249 БПЛА.