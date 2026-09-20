Глава Люберец сообщил о повреждении двух жилых домов в округе при атаке БПЛА

Обломки БПЛА попали в два жилых дома в подмосковных Люберцах Глава Люберец сообщил о повреждении двух жилых домов в округе при атаке БПЛА

Москва20 сен Вести.Обломки беспилотников попали в два жилых дома на улице Ларюшина в Люберцах Московской области, загорелась квартира, написал утром в воскресенье, 20 сентября, в своем MAX-канале глава муниципалитета Владимир Волков.

По его словам, в воздушном пространстве над округом силы ПВО Минобороны РФ отражают атаку БПЛА.

Обломки попали в два жилых дома на улице Ларюшина написал чиновник

Он добавил, что загорелась квартира, произошло повреждение остекления. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.