Москва20 сенВести.Обломки беспилотников попали в два жилых дома на улице Ларюшина в Люберцах Московской области, загорелась квартира, написал утром в воскресенье, 20 сентября, в своем MAX-канале глава муниципалитета Владимир Волков.
По его словам, в воздушном пространстве над округом силы ПВО Минобороны РФ отражают атаку БПЛА.
Обломки попали в два жилых дома на улице Ларюшинанаписал чиновник
Он добавил, что загорелась квартира, произошло повреждение остекления. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.