В Богородском округе БПЛА попал на территорию завода, произошло возгорание

В Богородском округе на территории заводе произошел пожар после атаки БПЛА В Богородском округе БПЛА попал на территорию завода, произошло возгорание

Москва3 сен Вести.В деревне Большое Буньково Богородского округа Подмосковья дрон ударил по территории завода, после чего там начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание написал Андрей Воробьев

Минувшей ночью в небе над Московской областью сбили 56 беспилотных летательных аппаратов. ПВО продолжает работать в Можайске, Наро-Фоминске, Одинцове и других городах.

В Кубинке дрон попал в жилой дом – огонь охватил несколько этажей, эвакуированы 10 человек, жертв нет. В Павловском Посаде выбило окна в восьми квартирах, людей выводят из здания.

На местах ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее, 28 августа, Андрей Воробьев информировал, что вражеский дрон нанес атаковал продуктовый магазин в Павловском Посаде, из-за чего пострадала поликлиника, находящаяся неподалеку. В медицинском учреждении выбило стекла в 46 окнах.