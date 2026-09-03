Москва3 сенВести.В деревне Большое Буньково Богородского округа Подмосковья дрон ударил по территории завода, после чего там начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере MAX.
В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгораниенаписал Андрей Воробьев
Минувшей ночью в небе над Московской областью сбили 56 беспилотных летательных аппаратов. ПВО продолжает работать в Можайске, Наро-Фоминске, Одинцове и других городах.
В Кубинке дрон попал в жилой дом – огонь охватил несколько этажей, эвакуированы 10 человек, жертв нет. В Павловском Посаде выбило окна в восьми квартирах, людей выводят из здания.
На местах ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Ранее, 28 августа, Андрей Воробьев информировал, что вражеский дрон нанес атаковал продуктовый магазин в Павловском Посаде, из-за чего пострадала поликлиника, находящаяся неподалеку. В медицинском учреждении выбило стекла в 46 окнах.