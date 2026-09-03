Украинский БПЛА ударил по многоэтажке в Павловском Посаде и выбил окна Многоквартирный дом в Павловском Посаде поврежден ударом беспилотника ВСУ

Москва3 сен Вести.Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Павловском Посаде. Об этом сообщил в MAX губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Жильцов начали эвакуировать.

В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотник попал в многоквартирный дом говорится в сообщении Воробьева

Уточняется, что в результате удара были выбиты окна в восьми квартирах. Возгорания не произошло.

Еще один дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Кубинке. На седьмом, восьмом и девятом этажах начался пожар.

Минувшей ночью в Подмосковье уничтожили 56 беспилотников ВСУ. В деревне Большое Буньково Богородского округа беспилотник ударил по территории завода, после чего там началось возгорание.

Ранее, 28 августа, Андрей Воробьев информировал, что вражеский дрон нанес атаковал продуктовый магазин в Павловском Посаде, из-за чего пострадала поликлиника, находящаяся неподалеку. В медицинском учреждении выбило стекла в 46 окнах.