Дрон ВСУ вызвал пожар на балконе многоквартирного дома в Кубинке

Украинский дрон попал в многоэтажку под Москвой, начался пожар Дрон ВСУ вызвал пожар на балконе многоквартирного дома в Кубинке

Москва3 сен Вести.Украинский беспилотник нанес удар по многоэтажке в подмосковной Кубинке, вызвав пожар. Об этом сообщил в MAX губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже говорится в сообщении

По данным губернатора, никто не пострадал. Из дома эвакуировали 10 жильцов.

Минувшей ночью в Подмосковье уничтожили 56 беспилотников ВСУ. В Павловском Посаде повреждены окна в восьми квартирах жилого дома. В деревне Большое Буньково Богородского округа беспилотник ударил по территории завода, после чего там началось возгорание.

Ранее, 28 августа, Андрей Воробьев информировал, что вражеский дрон нанес атаковал продуктовый магазин в Павловском Посаде, из-за чего пострадала поликлиника, находящаяся неподалеку. В медицинском учреждении выбило стекла в 46 окнах.