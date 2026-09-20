Москва20 сенВести.Больше 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за действующих ограничений по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на представителей столичных авиагаваней.
Около 25 летевших в Шереметьево самолетов были направлены на запасные аэродромы: в Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Санкт-Петербург, Самару и Нижнекамск.
Свыше 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за действующих ограничений по безопасностиговорится в сообщении
Во Внуково не смогли приземлиться порядка 10 рейсов, в частности, из Новосибирска, Ферганы, Челябинска, Стамбула, Даламана, Хургады, Дубая, Ташкента и Екатеринбурга, сообщили в справочной службе аэропорта. Эти самолеты также направлены на запасные аэродромы.
Согласно информации Росавиации в мессенджере MAX, из соображений безопасности ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский сегодня около 3 часов ночи, во Внуково и Шереметьево – около 7 утра.