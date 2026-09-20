Из-за ограничений в аэропортах Москвы не смогли приземлиться больше 30 рейсов

Больше 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за ограничений Из-за ограничений в аэропортах Москвы не смогли приземлиться больше 30 рейсов

Москва20 сен Вести.Больше 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за действующих ограничений по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на представителей столичных авиагаваней.

Около 25 летевших в Шереметьево самолетов были направлены на запасные аэродромы: в Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Санкт-Петербург, Самару и Нижнекамск.

Свыше 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за действующих ограничений по безопасности говорится в сообщении

Во Внуково не смогли приземлиться порядка 10 рейсов, в частности, из Новосибирска, Ферганы, Челябинска, Стамбула, Даламана, Хургады, Дубая, Ташкента и Екатеринбурга, сообщили в справочной службе аэропорта. Эти самолеты также направлены на запасные аэродромы.

Согласно информации Росавиации в мессенджере MAX, из соображений безопасности ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский сегодня около 3 часов ночи, во Внуково и Шереметьево – около 7 утра.