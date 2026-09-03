В аэропортах Москвы из-за атак беспилотников задержаны более 100 рейсов Более 100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за атак БПЛА

Москва3 сен Вести.В ночь на 3 сентября в московских аэропортах были задержаны более 100 рейсов из-за ограничений на полеты в связи с атаками беспилотников на регион. Об этом сообщает MSK1.RU.

Росавиация несколько раз частично закрывала и открывала Внуково, Домодедово и Шереметьево, пассажиры часами ждали в очередях. Задержки затронули даже рейсы за пределами России – например, в Турции. В Жуковском задержек не зафиксировано.

В ночь на 3 сентября в аэропортах Москвы были задержаны свыше 100 самолетов. Транспортный коллапс случился на фоне ограничений: Шереметьево, Внуково и Домодедово несколько раз то частично закрывали, то открывали говорится в публикации

Пассажиры жалуются на отмены рейсов и долгое ожидание. Например, рейс из Даламана во Внуково сначала задержали, пассажиров поселили в гостиницы, а затем, уже после посадки на борт, им сообщили, что аэропорт закрыт. Информации о сроках вылета не было.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что с 08.00 02 сентября по 12.00 03 сентября в сторону Московского региона летели 548 беспилотников. Большинство дронов уничтожили на дальних рубежах. 143 БПЛА были сбиты непосредственно при подлете к столице.