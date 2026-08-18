В московских аэропортах из-за плана "Ковёр" задержано более 200 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов В московских аэропортах из-за плана "Ковёр" задержано более 200 рейсов

Москва18 авг Вести.В аэропортах столицы расписание полетов нарушено: суммарно сдвинулось время вылета у 207 рейсов. Об этом сообщает Life.ru.

Суммарно на трех столичных площадках сдвинулось время у 207 вылетов говорится в публикации

Отмечается, что больше всего задержек зафиксировано в Шереметьево – почти сотня самолетов, во Внуково – свыше 80, в Домодедово – 27.

Причиной сбоя называют план "Ковер", введенный утром в регионе.

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на онлайн-табло аэрогаваней и сайтах авиакомпаний.

Ранее Росавиация временно закрыла небо для четырех столичных аэропортов в целях безопасности.