Москва18 авгВести.В аэропортах столицы расписание полетов нарушено: суммарно сдвинулось время вылета у 207 рейсов. Об этом сообщает Life.ru.
Суммарно на трех столичных площадках сдвинулось время у 207 вылетовговорится в публикации
Отмечается, что больше всего задержек зафиксировано в Шереметьево – почти сотня самолетов, во Внуково – свыше 80, в Домодедово – 27.
Причиной сбоя называют план "Ковер", введенный утром в регионе.
Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на онлайн-табло аэрогаваней и сайтах авиакомпаний.
Ранее Росавиация временно закрыла небо для четырех столичных аэропортов в целях безопасности.