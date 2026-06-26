Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют самолеты по согласованию

Еще два столичных аэропорта ограничили полеты Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют самолеты по согласованию

Москва26 июн Вести.В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево в целях безопасности введены ограничения на полеты, в результате чего возможны корректировки в расписании рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты ВНУКОВО и ШЕРЕМЕТЬЕВО принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней отмечается в официальном канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 26 июня аналогичные ограничения на полеты были введены в аэропорту Домодедово.