Росавиация: в аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты

Москва22 мая Вести.В ночь на пятницу, 22 мая, в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении

Уточняется, что Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.