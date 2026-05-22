Москва22 маяВести.В ночь на пятницу, 22 мая, в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Уточняется, что Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.