Москва4 июл Вести.Аэропорт Шереметьево в целях безопасности ограниченно принимает и отправляет самолеты, в связи с чем возможны изменения в расписании рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее Росавиация полностью запретила полеты в аэропорту Жуковский. Внуково и Домодедово ограниченно принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.