Москва20 авг Вести.В аэропорту Жуковский вслед за Внуково и Домодедово в целях безопасности остановлены полеты на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на Москву.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале на платформе MAX

Ранее ночью 20 августа мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении восьми вражеских БПЛА, направленных на российскую столицу.

Росавиация в целях безопасности ранее также запретила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.