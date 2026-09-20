Москва20 сенВести.Воздушные гавани московского авиационного узла возобновили работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Открылись аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево.
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации ведомства в MAX
Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области сообщали о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на территории региона.