Москва20 сенВести.Воздушные гавани московского авиационного узла возобновили работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Открылись аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево.

Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

говорится в публикации ведомства в MAX

Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области сообщали о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на территории региона.