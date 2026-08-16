Москва16 авгВести.Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу после вынужденного почти 4-часового перерыва, связанного с усилением мер безопасности на период отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале в мессенджере MAX
Как сообщалось ранее, ночью и утром 16 августа на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности 132 украинских БПЛА. В результате массированной вражеской атаки в районе МКАД пострадали трое человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.